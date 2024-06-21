❣️ホンダ ライフ JB5 ゼスト JE1 カヤバ NEW SR リアショック

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商品詳細
❗️コメント逃げはブロックします❗️中古車両より取り外しの為、使用期間等は不明になります。オイル漏れは見た感じございません。ショックは押し込み時に抵抗ありで自力での戻りもあります。お安くしてますので新品の状態を求める方はオーバーホール前提にてお願い致します。見た目には個人差がありますので参考写真で判断して下さい。中古品の為、汚れや錆などはございます。✨送料無料✨即購入OK✨中古品ですので3Nをご了承下さいm(__)m流用については各自でお調べ下さい。ライフJC1
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