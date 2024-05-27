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ヤリス　MXPA10 ショックアブソーバー
商品番号 C98342521759
商品名

ヤリス　MXPA10 ショックアブソーバー
ブランド名 Cswirl
特別価格 税込 4,100 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ヤリス　MXPA10の純正ショックとサスペンション走行距離19000km車高調に交換した為不要になりましたので、出品します。まだまだ使えると思いますが、中古品ですのでNC.NRでお願いします。アッパーマウントとベアリングは車高調に使ったのでついてません。用品の種類···ショックアブソーバー対応車種メーカー···トヨタ
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