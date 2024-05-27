ヤリス　MXPA10 ショックアブソーバー

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商品詳細
ヤリス MXPA10の純正ショックとサスペンション走行距離19000km車高調に交換した為不要になりましたので、出品します。まだまだ使えると思いますが、中古品ですのでNC.NRでお願いします。アッパーマウントとベアリングは車高調に使ったのでついてません。用品の種類···ショックアブソーバー対応車種メーカー···トヨタ
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