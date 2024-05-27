HALスプリング 高反発 ID65 10kgf/mm 5inch(約127mm)



HALスプリング（高反発） 13.5k 178mm id65 卸し売り購入 62.0%OFF ...



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HYPERCO(ハイパコ) 直巻きスプリング ID65 7インチ 450ポンド(8.0kgf/mm) HC65-07-0450



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HYPERCO(ハイパコ) 直巻きスプリング ID65 6インチ 800ポンド(14.3kgf/mm) HC65-06-0800

当方の出品物をご覧頂き、ありがとうございます。今回はHALスプリングを出品させて頂きます。◇仕様メーカー：株式会社HALブランド：HALスプリングID径：65レート：10kgf/mm全長：5inch/約127㎜タイプ：高反発タイプ（シルバー）許容ストローク：65㎜定価：￥13,200備考：・1個のみです（2輪車のモノショックのテストに使った為）・使用期間約3週間使用期間僅かなため、4輪用にもう一個新品で買って組み合わせたとしてもお得になるかと思います。ご検討よろしくお願いいたします。用品の種類...スプリング対応車種メーカー...汎用