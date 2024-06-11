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マークX 2WD用純正サス
商品番号 A84268644351
商品名

マークX 2WD用純正サス
ブランド名 トヨタ
特別価格 税込 5,720 円
在庫状況 あり

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商品詳細

マークX2WD用の純正サスの出品です。当方車庫調付の4WDなのですが、購入した店に中古品を、お願いして届いたのが誤って2WD用の純正サスでしたので出品いたします。販売店には出品許可済みです。ですので、130系のどの型のマークXか、使用歴不明です。4枚目の通り、サスのブーツ部に裂けがあります。訳あり品としてよろしくお願いします。北海道札幌市周辺であれば現状確認、手渡し可能です。その場合送料等抜きにしてお安くします。対応車種メーカー···トヨタ
http://narcologia.ru/goods/sucrose296740.html
http://narcologia.ru/goods/protein856534.html
http://narcologia.ru/goods/manufacture407441.html
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