ＺＲＸ４００Ⅱ　エンジンガード　メッキ　金具　付き　/ ZR400Eカワサキ

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★送料・手数料込みの為、値引きには対応しておりません。(そういったコメントには返信いたしません！！)★コメント不要！！即購入ください！！早い者勝ち！！★【北海道・沖縄・離島の方】北海道・沖縄・離島の方は別途送料を頂きます。ご購入前に必ずお知らせ下さい。\u003c商品説明\u003e品名：鉄製 メッキ仕上げ エンジンガード左右セット適合車種：カワサキ ZRX400ZRX400Ⅱ 型式 ZR400E程度：新品未使用簡単取り付けで愛車のイメージアップ！！メッキ仕上げで高級感も出るエンジンガードです！立ちごけ等の軽微な衝撃からエンジンへのダメージ軽減などに役立ちます！！エンジンガードは、見た目のカスタム感と機能性の両方を一度にカバーできる優れものです！！※社外品になりますので、多少のフィッティング調整が必要になることもございます。※画像にはありませんが付属品、取付金具あります。\u003c注意事項\u003e※マフラー及びサイレンサーは車検に対応していません。※公道で使用できないドレスアップパーツ等はイベント・サーキット用となります。※入金確認出来ましても即日発送出来ませんのでご了承下さい。※発送は当方指定(都合により変わります。)の運送会社のみになりますので発送方法に拘りがある方、納得出来ない方はご遠慮下さい。※保管品になりますので経年劣化等の痛みも御座いますので神経質な方はご遠慮下さい。※社外品為、使用には差し支えはないと思いますが、多少、作りが荒い事も御座いますので、神経質な方はご自分の目で確かめることの出来るショツプ等でご購入下さい。※タイトルには検索ワードを含みます事が御座いますので商品説明文を参考にお願い致します。※当方素人の為、素人調べによる商品説明文になりますので、参考程度にてお願い致します。詳しくは画像を確認、納得の上、ご購入をお願い致します。ＺＲＸ４００Ⅱ エンジンガード メッキ 金具 付き /ZR400Eカワサキフロントスラッシュガード外装パーツへっぽこ社長