

生産終了品 ドラッグスター250 1100 ワイズギア タンデムグリップ 生産終了品 ドラッグスター250 1100 ワイズギア タンデムグリップ



生産終了品 ドラッグスター250 1100 ワイズギア タンデムグリップ 生産終了品 ドラッグスター250 1100 ワイズギア タンデムグリップ



生産終了品 ドラッグスター250 1100 ワイズギア タンデムグリップ 生産終了品 ドラッグスター250 1100 ワイズギア タンデムグリップ



生産終了品 ドラッグスター250 1100 ワイズギア タンデムグリップ 生産終了品 ドラッグスター250 1100 ワイズギア タンデムグリップ



生産終了品 ドラッグスター250 1100 ワイズギア タンデムグリップ 生産終了品 ドラッグスター250 1100 ワイズギア タンデムグリップ



生産終了品 ドラッグスター250 1100 ワイズギア タンデムグリップ 生産終了品 ドラッグスター250 1100 ワイズギア タンデムグリップ



生産終了品 ドラッグスター250 1100 ワイズギア タンデムグリップ 生産終了品 ドラッグスター250 1100 ワイズギア タンデムグリップ



生産終了品 ドラッグスター250 1100 ワイズギア タンデムグリップ 生産終了品 ドラッグスター250 1100 ワイズギア タンデムグリップ



生産終了品 ドラッグスター250 1100 ワイズギア タンデムグリップ 生産終了品 ドラッグスター250 1100 ワイズギア タンデムグリップ



生産終了品 ドラッグスター250 1100 ワイズギア タンデムグリップ 生産終了品 ドラッグスター250 1100 ワイズギア タンデムグリップ



生産終了品 ドラッグスター250 1100 ワイズギア タンデムグリップ 生産終了品 ドラッグスター250 1100 ワイズギア タンデムグリップ



生産終了品 ドラッグスター250 1100 ワイズギア タンデムグリップ 生産終了品 ドラッグスター250 1100 ワイズギア タンデムグリップ



生産終了品 ドラッグスター250 1100 ワイズギア タンデムグリップ 生産終了品 ドラッグスター250 1100 ワイズギア タンデムグリップ



生産終了品 ドラッグスター250 1100 ワイズギア タンデムグリップ 生産終了品 ドラッグスター250 1100 ワイズギア タンデムグリップ



生産終了品 ドラッグスター250 1100 ワイズギア タンデムグリップ 生産終了品 ドラッグスター250 1100 ワイズギア タンデムグリップ

すでに生産終了している中々手に入らないレアアイテムです。ドラッグスター250、ドラッグスター1100に加工無しで取付け出来ます。タンデム走行時の快適性向上、リア廻りのドレスアップに最適なワイズギア製。曲がりや、大きな傷はありません。綺麗な方だと思います。中古品である事をご理解の上ご購入下さい。#ドラッグスター250#ドラッグスター1100#シーシーバー#タンデム