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生産終了品 ドラッグスター250 1100 ワイズギア タンデムグリップ
商品番号 E85614208019
商品名

生産終了品 ドラッグスター250 1100 ワイズギア タンデムグリップ
ブランド名 ヤマハ
特別価格 税込 10,296 円
在庫状況 あり

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商品詳細

すでに生産終了している中々手に入らないレアアイテムです。ドラッグスター250、ドラッグスター1100に加工無しで取付け出来ます。タンデム走行時の快適性向上、リア廻りのドレスアップに最適なワイズギア製。曲がりや、大きな傷はありません。綺麗な方だと思います。中古品である事をご理解の上ご購入下さい。#ドラッグスター250#ドラッグスター1100#シーシーバー#タンデム
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