限定品ディプティック ガーデンキャンドル シトロネル1500g

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ディプティックガーデンキャンドルシトロネル1.5kg 限定品素敵な陶器で置いておくだけでお洒落です。香りに癒やされます。⁠外箱に薄っすらと汚れがあります。冷暗所にて保管しておりました。2022年「サマーエッセンシャルコレクション」アーティストMatthieuCosse（マチュー・コセ）がデザインした限定ボトル。シンプルな色合のデザインが、夏の本物の自然を祝福しています。限定フレグランスキャンドルは蚊を寄せ付けないといわれるレモングラスに、夏らしいフローラル＆グリーンノートを添えた香り。キャンドルシトロネルは一瞬で夏の夜会を思わせます。太陽が地平線から姿を消し、庭園では空気がひんやりしてきます。香りのコレクション：フローラル燃焼時間約120時間素人検品のため、見落としの可能性があるかもしれないのでご理解願います。細かい事が気になる方はご遠慮ください。※あくまでも中古品の為、神経質な方、完璧を求める方はご購入をお控え下さい。※未使用の場合、個人宅での保管であることをご了承していただける方のみお願い致します。※配送中の破損等につきましては一切責任を負いません。すり替え防止の為、商品購入後の返品は致しません。また、商品購入後のキャンセルはご遠慮ください。#ルームキャンドル #パリ #フランス #インテリア #キャンドルナイト #ウエディング #キャンプ #限定品 #ガーデンキャンドル #シトロネル #アロマキャンドル #リラクゼーション #フレグランス #フレグランスキャンドル #ディオール #ジョーマローン