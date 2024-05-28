古美術 天然沈香 ベトナム産 良質香木 伽羅 シヤム 工芸品 公道具 仏具 ...

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商品詳細
ベトナム産天然沈香 コレクションにて父の頃よりガラス戸棚にて保管してる品です色々コレクションの整理いたしますので画像をご確認の上お気に入りの方よろしく願いますガラス戸を開けると甘い香りがして癒されます 画像にておわかりいただける方よろしく願います。サイズ長さ約65cm重さ約1224g
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