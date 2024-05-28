LION システマ　STPジェル　20本×3

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商品詳細
LIONsystemaSP-Tジェル試供品19gx20本×3つ合計60本です20本単位でバラ売りも可能です。新品・未使用です。4つの薬用成分が歯周病の発症を防ぎ、弱った部位をやさしくじっくりみがける無研磨ジェルタイプのハミガキです。※6歳未満へのご使用はお控えください。#LION#ライオン#システマ#SPTジェル
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