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LOUVREDO　ルーブルドー　レヴィ　スカルプローション　200m×2本
商品番号 F53726818319
商品名

LOUVREDO　ルーブルドー　レヴィ　スカルプローション　200m×2本
ブランド名 ルーヴルドー
特別価格 税込 6,440 円
在庫状況 あり

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商品詳細

LOUVREDO　ルーヴルドー　レヴィ　スカルプローション　200m　2本セット〈毛髪頭皮補修用ローション〉毛髪と頭皮をダメージから守り保湿・補修成分を補給することで健やかな髪と頭皮を育みます。定価：税込8250円#ルーヴルドー　#ルーブルドー#スカルプローション#LOUVREDO
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