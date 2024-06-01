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【未開封】TOM FORD トムフォード OUDWOOD ウードウッド
商品番号 O59641772049
商品名

【未開封】TOM FORD トムフォード OUDWOOD ウードウッド
ブランド名 Oswirl
特別価格 税込 2,476 円
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商品詳細

\"ご覧いただきありがとうございます。TOMFORDトムフォードOUDWOODウードウッド◆商品状態：新品未開封◆購入時期：2023年5月◆商品容量：100mlウード・ウッドは稀少なウード、エキゾチックなスパイス、カルダモンであなたを包み込む。そのとき、あなたの中のリッチでダークなセンシュアリティも解き放たれる\"\"\"\"-トムフォードお香に使われるウード・ウッドを使用したフレグランス。エキゾチックなローズウッドとカルダモンのトップノートの次に、ウード・ウッド、サンダルウッド、ベチバーをブレンドしたスモーキーな香りが広がり、これにトンカビーンとアンバーがあたたかさを添えています。並行輸入商品の為、ご理解とご協力をお願い致します。コメントなし、即購入OKです。どうぞ、よろしくお願いいたします。\"
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