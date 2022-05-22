BioGaia プロデンティス　30錠✖️5箱

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商品詳細
☆新品 未開封 正規品☆30錠×5箱 ミント味賞味期限は写真参照。ゆうパケットプラス専用BOXにて発送します。舐める乳酸菌（ロイテリ菌）口臭予防！朝のお口のねばつきが気になる方。歯周病ケア！口内環境を整えます！歯科医院推奨☆コメント不要。即購入可能です！1日に1〜2錠、噛まずに舐めてください。歯磨き後、夜寝る前に1錠が効果的です。翌日朝のお口のねばつきを防いで朝から息スッキリ☆#口臭#口臭予防#プロデンティス
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