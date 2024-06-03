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\u003c新品\u003e白寿 3箱セット H.G.H MIRACLE 5 ミラクル5
商品番号 S92062396059
商品名

\u003c新品\u003e白寿 3箱セット H.G.H MIRACLE 5 ミラクル5
ブランド名 Ssmall
特別価格 税込 17,250 円
在庫状況 あり

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商品詳細

\u003c新品、正規品\u003eMIRACLE5PLUSミラクル5水素水賞味期限：2025.7商品情報5大成分にピペリン、プロテオグリカン、さらにシリカを新配合。史上最強のH.G.H。5大成分のH.G.H、プロリン、高濃度水素水、α-GPC、ナノ型乳酸菌nEFを配合。さらにGABA・レスベラトロール、夢の成分プロテオグリカンやシリカも新配合。まさにミラクルH.G.H。ピペリン配合で全成分吸収率2倍！◆SUPERHGHGOLDをさらにパワーアップ！◆H.G.HMIRACLE5のリニューアル版H.G.H●アミノ酸バランス配合「7種」高濃度1.L-リジン2.L-トリプトファン3.L-シトルリン4.アルギニン5.L-グルタミン6.L-オルニチン7.L-フェニルアラニンＨ．Ｇ．Ｈのアミノ酸7種は吸湿性があり、湿気の多い時期の製造及び保管により粉黛が固まりやすい傾向がありますが、コップの水に入れるとすぐに溶けます。製品の味と成分の変化は認めらず、効果・効能も変わりありません。通常の商品と同じように飲用できますので安心してお召し上がりください。商品はお値下げ出来ません。お気軽にコメントください。#白寿#アミノ#HGH#みくのエトセトラ一覧
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