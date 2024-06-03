PM Fitline アクティヴァイズ 2缶＋レストレイト2箱。

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PMFitlineアクティヴァイズ2缶＋レストレイト2箱。＜セット内容＞①Restorate ドイツPMフィットラインレスレイト+鉄x30包 賞味期限:2024年04月②Activize.アクティヴァイズオキシプラス 1缶賞味期限:2024年01月①ドイツPMフィットラインレスレイト+鉄★亜鉛は、たんぱく質・核酸の代謝に関与して、健康の維持に役立つ栄養素です。★カルシウムは、骨や歯の形成に必要な栄養素です。★マグネシウムは、多くの体内酵素の正常な働きとエネルギー生産を助けるとともに、血液循環を正常に保つのに必要な栄養素です。★NTC:可能な限り栄養が吸収できることを目的としています。②アクティヴァイズオキシプラス ◆ビチオンは、皮膚や粘膜の健康維持を助ける栄養素です。◆ビタミンB1は、炭水化物からのエネルギー産生と皮膚や粘膜の健康維持を助ける栄養素です。◆ビタミンB12は、赤血球の形成を助ける栄養素です。◆NTC:可能な限り栄養が吸収できることを目的としています。箱たたんで同封発送いたします即購入OK商品をご覧頂き、ありがとうございます■その他、多数のプライズ商品を出品しています！まとめ買いの場合は少しお安く致します是非ご覧ください！！