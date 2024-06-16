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ケラスターゼ ユイル クロノロジスト100ml
商品番号 Q99844207852
商品名

ケラスターゼ ユイル クロノロジスト100ml
ブランド名 ケラスターゼ
特別価格 税込 2,160 円
在庫状況 あり

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商品詳細

■商品状態　購入時期：1年前くらい　残量：新品未開封楽天市場にて正規品取扱店とのことで購入。おまけの方を使ったところ匂いが苦手だったため出品します。。定価:7150円#日本ロレアル#ケラスターゼ本体/詰め替え···本体髪質···乾燥仕上がり···しっとり洗い流さないトリートメント
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