PM C-Balance レスレイト+鉄アクティヴァイズ 30％増量 3点セット

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原産国：ドイツレストレイト+鉄数量：1箱内容量：1箱（30袋）賞味期限:2024.03★亜鉛は、たんぱく質・核酸の代謝に関与して、健康の維持に役立つ栄養素です。★カルシウムは、骨や歯の形成に必要な栄養素です。★マグネシウムは、多くの体内酵素の正常な働きとエネルギー生産を助けるとともに、血液循環を正常に保つのに必要な栄養素です。★NTC:可能な限り栄養が吸収できることを目的としています。賞味期限:2024.03原材料名:果実エキス(グアバ、マルトデキストリン、りんご)、ビーツパウダー、クロム酵母/増粘剤(アラビアガム)、クエン酸、グルコン酸亜鉛、甘味料(ステビア)、(一部にりんごを含む)糖質制限を目指すあなたをサポート新製品FitLineC-バランスは、あなたの人生を充分に楽しむために生まれました。FitLineC-バランスは、9年間の研究開発の結果、ユニークで革新的なレシピを生み出しました。食生活を楽しみながら、ボディメイクも諦めない、日々のチャレンジに!\u003cお召し上がり方\u003e栄養補給としてポーションパック一包（5g）に対し、水150mlを加えてよく混ぜて1日1～2回を目安にお召し上がりください。一日当たりの摂取目安量：10g出荷時は箱をたたんでお送りしますので、ご理解頂ける方のご購入お願い致します。アクティヴァイズオキシプラス数量：1缶内容量：219g/缶賞味期限:2024.05アクティヴァイズオキシプラス◆ビチオンは、皮膚や粘膜の健康維持を助ける栄養素です。◆ビタミンB1は、炭水化物からのエネルギー産生と皮膚や粘膜の健康維持を助ける栄養素です。◆ビタミンB12は、赤血球の形成を助ける栄養素です。◆NTC:可能な限り栄養が吸収できることを目的としています。箱は開封させていただき、折り畳んでの発送になります！お値下げ不可即購入OK