【新品未開封】セノッピー 1袋 15日分 30粒 ぶどう3袋+ピーチ5袋

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商品詳細
ご覧いただきありがとうございます♪■商品 セノッピー ぶどう3袋・ピーチ5袋セット■賞味期限2023.12月末❗️「セノッピー」は毎日の栄養補給をサポート！お子さまの成長をサポートする成分がたくさん配合された栄養バランスグミです。商品の増減等、承りますのでコメントにてお知らせください(^^)■発送方法 ゆうパケットポスト■内容1.成長サポート！お子さまの成長に欠かせないカルシウムや、カルシウムと相性の良いビタミンD、ボーンペップが配合！2.運動サポート！体力づくりを助ける成分のアルギニン、BCAA、タンパク質が運動を頑張りたいお子さまをサポート！3.光ダメージサポート！パソコンやスマホなどの光ダメージ対策にDHA、EPA、ルテイン、ビルベリーなどの成分を配合。4.健やかサポート！乳酸菌の中から厳選された免疫を助ける「シールド乳酸菌（R）」が2粒に100億個も含まれています！人工的な成分や必要のない成分はできる限り省き、お子さまの体へのやさしさにこだわっています。ご購入よろしくお願いします♪#セノッピー#セノビック#セノビタ#グミ
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