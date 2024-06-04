新作　おくるみ　ラルフローレン ガーデンベア　女の子

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【発送日】【ラッピング】【割引】に関して、必ずプロフィールご確認ください。よろしくお願いします。靴下別売りワンポイントポニー＋600円ベア靴下＋1000円【商品の説明】★GARDENBEAR柔らかなコットンインターロックを使用したポロ・ラルフ・ローレンのブランケットは、ポロ・ベアのガーデニングのモチーフがチャーミングです。無地のコットンジャージーにリバーシブルで使用可能綿洗濯機洗い輸入品★ブランド：ラルフローレン★サイズ:71cm×81cm★素材:コットン100%★商品の状態:新品タグ付きit'slily!!!です。数ある商品の中から、こちらに興味を持って頂きありがとうございます。【正規品】アメリカラルフローレンより購入。毎週新商品を入荷しています。【ラッピング】【割引】についてはプロフィールご確認ください。記載済みです。【その他】プロフィール確認後、ご不明点はご質問ください。返信までお時間いただきます。よろしくお願いします。