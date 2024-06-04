ミズノ　MCライン　サッカーユニフォーム上下

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ミズノのMCラインのサッカーユニフォーム上下になります！サイズ 上 M下 Lミズノのプリントが上下とも剥げて無くなってます！上の後ろ側に書かれてた文字もほとんど剥がれてなくなってます！目立った傷はありません！あくまで古着なのでご了承頂ける方のご購入お待ちしております！到着後に思っていた物と違ったなどのトラブルを避けるためにも、気になることはご質問ください！※発送時は送料を抑えるためにも折りたたんで小さく梱包するため、到着後にシワが付いている場合がございます。ご了承くださいm(__)m