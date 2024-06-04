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ミズノ　MCライン　サッカーユニフォーム上下
商品番号 D31673755331
商品名

ミズノ　MCライン　サッカーユニフォーム上下
ブランド名 ミズノ
特別価格 税込 1,480 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ミズノのMCラインのサッカーユニフォーム上下になります！サイズ　上　M下　Lミズノのプリントが上下とも剥げて無くなってます！上の後ろ側に書かれてた文字もほとんど剥がれてなくなってます！目立った傷はありません！あくまで古着なのでご了承頂ける方のご購入お待ちしております！到着後に思っていた物と違ったなどのトラブルを避けるためにも、気になることはご質問ください！※発送時は送料を抑えるためにも折りたたんで小さく梱包するため、到着後にシワが付いている場合がございます。ご了承くださいm(__)m
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