少年軟式　ルイスビルスラッガー　ルイビル　スラッガー　バット　カーボン

【LOUISVILLESLUGGER(ルイスビルスラッガー)】[型番]JJRB014TX[定価]31,320円[説明]2014年TwoX高反発ジュニアカーボンバット[素材]USAカーボン１００％＋TwoX[バランス]トップ[サイズ]78cm/550g前後サイトに載っているスペックを記載しましたが若干の誤差あると思うので画像見て自己判断でお願いします。小学3年の息子に使わせてましたがめっちゃ飛びます！複合バットに比べて少し軽い為、振り抜きやすくとても使いやすいバットです！プチプチに包んでの発送になります！



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