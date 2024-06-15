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少年軟式　ルイスビルスラッガー　ルイビル　スラッガー　バット　カーボン
商品番号 I16423539746
商品名

少年軟式　ルイスビルスラッガー　ルイビル　スラッガー　バット　カーボン
ブランド名 Ivital
特別価格 税込 1,949 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【LOUISVILLESLUGGER(ルイスビルスラッガー)】[型番]JJRB014TX[定価]31,320円[説明]2014年TwoX高反発ジュニアカーボンバット[素材]USAカーボン１００％＋TwoX[バランス]トップ[サイズ]78cm/550g前後サイトに載っているスペックを記載しましたが若干の誤差あると思うので画像見て自己判断でお願いします。小学3年の息子に使わせてましたがめっちゃ飛びます！複合バットに比べて少し軽い為、振り抜きやすくとても使いやすいバットです！プチプチに包んでの発送になります！
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