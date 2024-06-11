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【真作】森 一鳳/月下老松図/山水図/松図/掛軸/名家伝来/AD-302
商品番号 G68503632844
商品名

【真作】森 一鳳/月下老松図/山水図/松図/掛軸/名家伝来/AD-302
ブランド名 Gspare
特別価格 税込 12,432 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【真作】【参考】森一鳳　江戸後期の円山派の画家。大坂生。名は敬之、字は子交・子孝、通称は文平。森徹山に師事し、のち養子となり森派を継ぎ、大坂画壇で活躍。山水・人物・花鳥を得意とした。【作品状態】本紙は絹本肉筆です。　本紙は概ね良好です。表装は絹表装で多少の巻シワあります。軸先は牙でキズあります。　　　　桐合せ箱付　　　　軸丈　　縦　172cm　×　幅　52cm　写真で状態をご判断の上、宜しくお願い致します。*質問等ございましたらお気軽にコメントくださいませ。*送料は無料でお届けいたします。*他にも色々出品しております「名家伝来」と検索してみて下さい。宜しくお願いいたします。
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