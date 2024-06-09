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【美品】ZX5 Mk2 9.5度 SRIXON ドライバー ヘッド
商品番号 G38460290187
商品名

【美品】ZX5 Mk2 9.5度 SRIXON ドライバー ヘッド
ブランド名 スリクソン
特別価格 税込 17,820 円
在庫状況 あり

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商品詳細

商品をご覧いただきありがとうございます。スリクソンのZX5Mk29.5度です。ドライバーヘッド単品です。ガラスコーティング済みです。■メーカースリクソン(SRIXON)■商品ZX5Mk29.5度ヘッドと付属品■付属品ヘッドカバー、トルクレンチ大きな傷もなく比較的きれいな状態です。他サイトでも出品しておりますので売り切れた際はご容赦ください。なにかご質問等あればお気軽にコメントください。よろしくお願いいたします。#マーク2SRIXONZX5MkIIドライバー［DiamanaZX-II50］（S/10.5度）ブランド：DUNLOPXXIOゼクシオイレブン種類...ドライバー,ヘッド
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