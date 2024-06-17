新品 ディマリニ 軟式バット VOODOO ヴードゥ 83.5cm 710g平均

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商品詳細
新品未使用自宅保管の為、神経質な方はご遠慮下さい。一部シュリンク剥がれがあります。紙で巻いて梱包して発送しますので予めご了承下さい。発送に関しましては日にち、時間の指定は出来ませんのでお願いします。対象:一般軟式■重量:710g■長さ:83.5cm■直径:67mmDeMARINIディマリニ軟式バットVOODOOヴードゥ83.5cm710g平均検索ビクトリーステージグローバルエリート硬式バット金属バット軟式バットブラックキャノンハイパーマッハエアーVコングローリングスハイパーマッハZETTゼットブラックキャノンワニクラッシャー軽いエアー軟式硬式バット
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