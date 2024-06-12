【大谷翔平電光掲示板破壊 記念缶 ‼️】HITS THE SPOT レプリカ缶



大谷のファウル直撃に便乗？ 米ビールが「記念缶」販売 - 産経ニュース



大谷翔平 電光掲示板破壊 記念缶 HITS THE SPOT レプリカ缶-



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大谷翔平の電光掲示板破壊で話題のクアーズが“打球直撃記念缶”を発売 ...



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日本でも販売して！」大谷翔平が特大ファウルで“ビール缶”を破壊 ...



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即完売‼️大谷翔平クアーズライト8月26日NYシティフィールド電光掲示板破壊記念缶HITSTHESPOTレプリカ缶◾️2023年8月26日、NYシティフィールドでの対メッツ戦で大谷選手が強烈な大ファウルを放ち、クアーズライトの広告電光掲示板を破壊した事件は、アメリカと日本のメディアでも大きく取り上げられました。そのクアーズ社が電光掲示板の破壊を記念して、限定版として発売したレプリカ缶になります。1人1本までの限定完売で、即日完売した話題の商品です‼️※ビールは入っていません。※迅速で丁寧な対応をお約束致しますので、ご購入後、24時間以内にお支払い、又は、ご連絡が取れる方のみ、ご入札お願い申し上げます。