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糸井嘉男選手　ユニフォーム　Lサイズ
商品番号 C97586907882
商品名

糸井嘉男選手　ユニフォーム　Lサイズ
ブランド名 Cvital
特別価格 税込 1,596 円
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商品詳細

野球チーム···阪神タイガース種類···レプリカユニフォーム購入して2回観戦で使用しました！特に目立った傷や汚れはございません！お気軽にお声かけください！
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