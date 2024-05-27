2023年ＷＢＣ優勝記念限定２０００個シリアルナンバー入り大谷選手打者バージョン

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商品詳細
2023年ＷＢＣ優勝記念に発売された大谷選手の写真\u0026メダルとフレームのセットです。限定２０００個でシリアルナンバー入り。公式のライセンス商品となりますMadeinアメリカTheＨighlandＭint社製開封して写真を撮影しただけですが素人保管につきご理解ください。サイズ約６１☓３０・５#ＷＢＣ優勝記念#日本代表#サムライジャパン#大谷翔平#メジャーリーグ#ＷＢＣ
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