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ルイスビルスラッガー　カタリスト　軟式 少年　バット
商品番号 J92751406915
商品名

ルイスビルスラッガー　カタリスト　軟式 少年　バット
ブランド名 ルイスビルスラッガー
特別価格 税込 4,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

軟式少年用　バット　【メーカー】ルイスビルスラッガー【モデル】　TPXカタリストBT　　78cm580gmクリーニング済み大きなダメージなどなく中古としては状態良いと思いますがグリップは使用感があります。使用に伴う傷や汚れなどあります。中古品の為、状態など写真判断お願いします。競技の種類...軟式素材...カーボンバランス・特徴...ミドルバランス
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