ルイスビルスラッガー　カタリスト　軟式 少年　バット

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商品詳細
軟式少年用 バット 【メーカー】ルイスビルスラッガー【モデル】 TPXカタリストBT 78cm580gmクリーニング済み大きなダメージなどなく中古としては状態良いと思いますがグリップは使用感があります。使用に伴う傷や汚れなどあります。中古品の為、状態など写真判断お願いします。競技の種類...軟式素材...カーボンバランス・特徴...ミドルバランス
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