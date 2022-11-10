阪神タイガース ユニフォーム 尾仲祐哉 #40

現東京ヤクルトスワローズ元阪神タイガース背番号40番尾仲祐哉選手のレプリカユニフォームLサイズとなっております。着用は1回のみとなっており状態は良いと思われます。横浜DeNAベイスターズ阪神タイガース東京ヤクルトスワローズ



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