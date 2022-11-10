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阪神タイガース ユニフォーム 尾仲祐哉 #40
商品番号 E52807593906
商品名

阪神タイガース ユニフォーム 尾仲祐哉 #40
ブランド名 ミズノ
特別価格 税込 1,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

現東京ヤクルトスワローズ元阪神タイガース背番号40番尾仲祐哉選手のレプリカユニフォームLサイズとなっております。着用は1回のみとなっており状態は良いと思われます。横浜DeNAベイスターズ阪神タイガース東京ヤクルトスワローズ
http://narcologia.ru/goods/enquire368989.html
http://narcologia.ru/goods/perforce633365.html
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