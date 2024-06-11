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スコッティキャメロン スタジオセレクト ニューポート2 NEWPORT2 美品
商品番号 J42754458662
商品名

スコッティキャメロン スタジオセレクト ニューポート2 NEWPORT2 美品
ブランド名 スコッティキャメロン
特別価格 税込 16,920 円
在庫状況 あり

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商品詳細

種類···パター利き手···右対象···メンズScottyCameronSTUDIOSELECTNEWPORT234インチ524gランクCほとんど使用感のない美品です。新品ではありませんので写真をよくご確認ください。シャフトラベル、グリップも問題ありません。ヘッドカバーも付属します。1513
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