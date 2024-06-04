球場配布 タティスjr ボブルヘッド MLB パドレス

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商品詳細
値下げ不可、即購入OKです。2023年9月の試合で球場配布されたフェルナンド・タティスjrのボブルヘッドです。未展示の新品です。今季は外野手として好守備をみせており、これまで以上に来季以降の活躍が期待できそうです。タティスjrタティスボブルヘッド
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