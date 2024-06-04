エアラスzメン YONEX テニスシューズ 黒

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商品詳細
サイズ···24〜24.5cmチームの試合の時の移動用として使用してましたので、型崩れや汚れは無いです。比較的綺麗です。定価13000円ほどしましたバドミントンシューズテニスシューズヨネックスYONEX黒ブラック
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