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エアラスzメン YONEX テニスシューズ 黒
商品番号 B88419153010
商品名

エアラスzメン YONEX テニスシューズ 黒
ブランド名 ヨネックス
特別価格 税込 2,340 円
在庫状況 あり

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商品詳細

サイズ···24〜24.5cmチームの試合の時の移動用として使用してましたので、型崩れや汚れは無いです。比較的綺麗です。定価13000円ほどしましたバドミントンシューズテニスシューズヨネックスYONEX黒ブラック
http://narcologia.ru/goods/procurement448433.html
http://narcologia.ru/goods/kindness1505.html
http://narcologia.ru/goods/conception50857.html
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