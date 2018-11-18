新品裏ボア.ベンチコート.防寒着　スポーツ観戦

裏ボアベンチコートサイズsになります。カラーはブラックです。新品未使用で購入しましたがサイズが合わない為出品します。裏ボアでとても暖かいです。✴自宅保管品の為ご理解のある方よろしくお願いします。コンパクトに梱包してのお届けとなります。ご了承下さい。♯サッカー♯テニス♯フットサル♯スポーツ観戦♯ロングコートダウン.ミズノ.ヨネックス



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