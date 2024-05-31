新品未使用 Laundry ランドリー 中日ドラゴンズ ドアラ 英智 落合博満

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野球チーム···中日ドラゴンズ⚫︎Laundryランドリー×中日ドラゴンズTシャツプロ野球球団とのコラボ「プロヤキュウ×Laundry」シリーズです。⚫︎Ｌサイズ⚫︎新品未使用⚫︎今回の撮影のために開封しました。⚫︎暗所に長期保管していました。＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝#東京ヤクルトスワローズ#横浜DeNAベイスターズ#阪神タイガース#読売ジャイアンツ#広島東洋カープ#中日ドラゴンズ#オリックス・バファローズ#福岡ソフトバンクホークス#埼玉西武ライオンズ#東北楽天ゴールデンイーグルス#千葉ロッテマリーンズ#北海道日本ハムファイターズ#明治神宮野球場#横浜スタジアム#阪神甲子園球場#東京ドーム#MAZDAZoom-Zoomスタジアム広島#バンテリンドームナゴヤ#京セラドーム大阪#福岡PayPayドーム#ベルーナドーム#楽天モバイルパーク宮城#ZOZOマリンスタジアム#エスコンフィールドHOKKAIDO#髙津臣吾#奥川恭伸#山田哲人#村上宗隆#三浦大輔#山﨑康晃#今永昇太#牧秀悟#宮﨑敏郎#佐野恵太#岡田彰布#森下翔太#近本光司#原辰徳#大勢#菅野智之#坂本勇人#丸佳浩#岡本和真#新井貴浩#大瀬良大地#栗林良吏#菊池涼介#西川龍馬#小園海斗#立浪和義#根尾昂#髙橋宏斗#高橋周平#石川昂弥#大島洋平#岡林勇希#中嶋聡#宮城大弥#山本由伸#宇田川優希#森友哉#杉本裕太郎#藤本博史#甲斐拓也#今宮健太#周東佑京#近藤健介#柳田悠岐#松井稼頭央#山川穂高#源田壮亮#石井一久#松井裕樹#田中将大#吉井理人#佐々木朗希#藤原恭大#新庄剛志#矢澤宏太#伊藤大海#清宮幸太郎#松本剛#万波中正#堂上直倫#堂上剛裕#朝倉健太#荒木雅博#井端弘和#落合博満