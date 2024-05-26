WILSON、ミズノ、ZETT、DEMARINIバッドまとめ売り

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WILSONDEMARNI84cmミズノ PLASMAX80cmZETTGRANSTATUSZN87783cm/67DIADEMARINI82/5.7cmDIA写真の通り傷や汚れはあります(*_*)グリップはご自身の好きなものに巻き替えをオススメします練習用にいかがでしょうか(^^)中古品だとご理解頂いた上での購入をお願い致します。バラ売り不可即購入⭕️