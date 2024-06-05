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阪神タイガース グッズセット
商品番号 L31076475173
商品名

阪神タイガース グッズセット
ブランド名 Lspare
特別価格 税込 1,360 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【必ずプロフィールをご覧下さい】阪神タイガースのファンクラブ限定グッズ等になります！ユニフォームMサイズ(Joshin電機限定)腕時計(非売品)ワイヤレスイヤホン(ファンクラブ限定)ワイヤレスチャージャー(ファンクラブ限定)全て未使用ですが、腕時計の電池が切れてますので、ご自身で電池交換をお願い致します。ユニフォームは袋に包んで、その他はぷちぷち巻いて封筒入れて発送致します。送料はこちらで負担致します。早い者勝ちですので、そのままご購入ページへお進み下さい。#阪神タイガース
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