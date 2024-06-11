お値下げ♦️即購入可♦️足台　バッグ　セット

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ご覧いただきありがとうございます！こちらは数年前に購入し、保管していたものです。コンクールの予選と本選で使用しました。ヤマハで購入足台サイズ（素人採寸です）約30センチ✕42.5センチ✕10.5センチ（最高20.5センチ）カバンについてペダルと台が一体型の”ピアノ補助ペダル用”ソフトケース（キャリングバッグ）です。発売元イトマサでは、同社の補助ペダルP-33用としておりますが、国内に流通しているほぼ全ての補助ペダルを収納頂けます。■特徴１ 手持ち＆肩掛けの何れも出来る様に、ショルダーベルトが付属致しております。■特徴２ 中敷きがケースサイドと手持ちをしたときに底の面になる部分へコの字型に広がり、補助ペダル本体を守ります。また、補助ペダルを取り出してもすぐに型くずれしないように、中敷きがケース内側に張り付くようにマジックテープが施されております。■特徴３ ソフトケースですので、ペタンと平たくたためます。段ボールやハードケースと異なり、中敷きを折りたたんでケースをたためば、邪魔にならない大きさになります。■対象機種 台とペダルが一体型のピアノ補助ペダルには大凡適応いたします。確認した機種は以下の通りです。「M-60」「P-21」「P-22」「P-23」「KP-DX」「SP-D」「KP-W1」「AX-T1」「AX-100」「ヤマハ補助ペダルHP-700シリーズ」「PHD-200」など多くの機種に適応致します。※台の高さを上げたままでは収納頂けません。ご注意下さい。■サイズ：約51cm×約40cm×約23cm 1cm程度ロットによって誤差が生じております。予めご了承大きなキズや汚れはありませんが、若干すれなどあります。滑り止めがすこし劣化しています。角が少し歪んでみえます。諸々を加味した金額設定です。中古品をご理解いただける方、よろしくお願いします！リサイクル資材を使用し、簡易包装でおくります。よろしくお願い致します。