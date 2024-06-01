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【新品未開封】阪神タイガース　優勝記念　胴上げ似顔絵ブランケット大判
商品番号 U93837675561
商品名

【新品未開封】阪神タイガース　優勝記念　胴上げ似顔絵ブランケット大判
ブランド名 Uspare
特別価格 税込 16,666 円
在庫状況 あり

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商品詳細

2023年9月24日発売に阪神梅田本店限定販売の商品です。100個限定で、すでに在庫なしようです。【限定品・早いもの勝ち】阪神梅田本店限定品2023JERAセ・リーグ優勝記念胴上げ似顔絵シングルサイズブランケット定価；15001円（100個限定）完売品※新品未開封※普通郵便※折りたたんでの発送となります。#阪神タイガース#優勝記念グッズ#ブランケット#限定品野球チーム···阪神タイガース
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