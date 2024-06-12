【新品未使用】ACミラン プーマ ACMウォームアップジャケット

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2021年春夏シーズン ACミランのウォームアップジャケットです！新品未使用、タグ付です！表記サイズXS定価9350円実寸サイズ（平置き） 着丈72cm身幅45cm袖丈(脇下～袖先) 59cm☆素人が測っているため誤差はご了承ください。他にもスポーツウェアを多数出品してますので興味のある方はぜひチェックしてください。☆自宅保管していたのでご理解頂ける方のご購入をお願いします。