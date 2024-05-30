91st 全国高校野球選手権大会　ソフトバンク今宮選手サインボール

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商品詳細
ソフトバンクホークス 今宮健太選手の大分明豊高校時代の直筆サインボールです。甲子園出場時に極一部の関係者のみに渡された貴重な品です。裏には当時の明豊エースピッチャーの野口選手のサインもありますので間違いなく本物です。＃ソフトバンクホークス＃HAWKS＃SoftBank＃プロ野球
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