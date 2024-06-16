元ヤクルトスワローズ44松井光介選手直筆サインボール

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商品詳細
現役時代神宮球場で試合前無地の白いボールにサインして頂きました 球団名書かれていていません 年数経っていますが綺麗な方だと思います 写真見て判断して下さい
http://narcologia.ru/goods/unusable481674.html
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