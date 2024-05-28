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ミズノテニスシューズ【新品】28.0cm
商品番号 W26918599455
商品名

ミズノテニスシューズ【新品】28.0cm
ブランド名 ミズノ
特別価格 税込 3,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

テニスシューズウエーブエクシード5SWACオールコート部活軽量ゲームコートソフトテニス硬式テニスブラック/ホワイト/ダークグレー28.0cm4E息子がテニスを始める予定で新品を12,000円で半年前に購入一度も履いていません。対応コート···オールラウンドサイズ···28〜28.5cm
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