和牛JB木製バット メイプル 84cm880ｇ

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商品詳細
2,3ヶ月ほど使用しました！先端とグリップは少し傷がありますが打球面はかなり綺麗で状態はいいと思います！振りやすく中高生にもオススメです！もう使うことが無くなったので出品したいと思います競技の種類···硬式素材···木バランス・特徴···ミドルバランス
http://narcologia.ru/goods/sepulchral574132.html
http://narcologia.ru/goods/passivity783.html
http://narcologia.ru/goods/subtropical828101.html
【84cm】和牛JBバット/北米産メイプル/硬式木製/BFJマーク入り/20モデル
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