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ディマリニ　野球 軟式用 バット K-POINT(ケーポイント) 少年軟式用
商品番号 W12376132998
商品名

ディマリニ　野球 軟式用 バット K-POINT(ケーポイント) 少年軟式用
ブランド名 ディマリニ
特別価格 税込 4,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

競技の種類···軟式素材···その他バランス・特徴···トップバランス、子供・ジュニア・キッズ用高反発の硬いウレタンとハーフ\u0026ハーフ構造との相乗効果で\"K点超え\"の飛距離を可能にした「K-POINT」。(トップバランス)長さ…79cm重さ…580g平均？ほどだと思います。バッティングセンターでの少年はありません。グリップエンドをタイカップ。グリップテープはバルカン(新品)1mmに変更済み。使用による傷や汚れはご理解下さい。打撃部に打球痕ありますが、ひび割れ等はありません。こちらも早く売りたい訳ではありません。大幅な値下げにはお答えできません。様子を見て徐々に値下げしていこうと思っています。個人管理の中古であることをご理解頂ける方からの購入お待ちしております。
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