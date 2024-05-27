最終値引き価格！F-LASER 7S ソフトテニス後衛用ラケット

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商品詳細
性別···メンズ中～上級者におすすめのラケット！グリップとガットとガードテープは張り替えた方がいいかも？元値2万4千円▶︎5000円超お得です！！擦り傷などは多少ありますがヒビなどはなし！そのままご使用いただけます！
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