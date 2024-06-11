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【送料無料】YONEX ヨネックス LASERRUSH レーザーラッシュ 9S
商品番号 C20130512942
商品名

【送料無料】YONEX ヨネックス LASERRUSH レーザーラッシュ 9S
ブランド名 ヨネックス
特別価格 税込 5,208 円
在庫状況 あり

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商品詳細

～～～～～商品について～～～～～✿YONEX　LASERRUSH9S　レーザーラッシュ9S　ソフトテニス用　後衛用✿カラー　メタルオレンジ✿重さ・グリップサイズ　UL1✿送料無料✿ラケット本体のみになります✿試打で数回使用したのみです✿シュリンクテープがついている状態です✿フレームの一部に小さなキズがあります　(写真の6枚目)✿シュリンクテープに汚れ　(写真の9枚目)✿あくまで自宅保管であるということを　ご理解の上購入して下さいませ✿最安での発送方法を取りますので※らくらく⇔ゆうゆうへの変更があること　をご了承の上購入して下さいませ(^^)※プチプチに包んでの発送となります#YONEX#LASERRUSH#9S#レーザーラッシュ#ソフトテニス#後衛
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