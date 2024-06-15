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BAD HOP×川崎フロンターレ コラボフェイスタオル
商品番号 T31644372097
商品名

BAD HOP×川崎フロンターレ コラボフェイスタオル
ブランド名 Tankle
特別価格 税込 2,925 円
在庫状況 あり

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商品詳細

音楽ライブではマストアイテムとなっているフェイスタオル。BADHOPと川崎フロンターレがコラボしたオリジナルのフェイスタオルです。約H340×W800mm綿リーグ···J1種類···タオル
http://narcologia.ru/goods/perpetual660546.html
http://narcologia.ru/goods/assessor365803.html
http://narcologia.ru/goods/stepchild35152.html

BAD HOP×川崎フロンターレ コラボフェイスタオル
川崎フロンターレ on X:

BAD HOP×川崎フロンターレ コラボフェイスタオル
川崎フロンターレ on X:

BAD HOP×川崎フロンターレ コラボフェイスタオル
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BAD HOP×川崎フロンターレ コラボフェイスタオル
10/20 新商品のお知らせ | KAWASAKI FRONTALE

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