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クレイバースト　ぺりぺりつき　保証あり
商品番号 U81739216107
商品名

クレイバースト　ぺりぺりつき　保証あり
ブランド名 Uspare
特別価格 税込 3,474 円
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商品詳細

ポケモンカードゲーム拡張パッククレイバースト1BOXシュリンクは剥がされたのでシュリンク無しですが、ぺりぺりは剥がされておりません。新品未開封ですので封入率は変わりません！また、荷物梱包状態から開封までの一連の流れを撮影頂き、万が一SR以上が出なかった場合は返金致します。スカーレット＆バイオレット拡張パック「クレイバースト」BOXブランド：ポケモンカードゲームパッケージ：BOX1BOXあたりパック数：30パック言語：日本語シュリンクシュリンクつきsrsarsa
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