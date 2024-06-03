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イーグルス　銀次選手　直筆サイン入りフォトパネル
商品番号 L95946565972
商品名

イーグルス　銀次選手　直筆サイン入りフォトパネル
ブランド名 トウホクラクテンゴールデンイーグルス
特別価格 税込 1,960 円
在庫状況 あり

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商品詳細

東北楽天ゴールデンイーグルスの銀次選手の直筆サイン入りフォトパネルです。【楽天球団オフィシャル番号入】懸賞企画のプレゼントキャンペーンA賞当選品です✨箱は撮影の為に一度開けたのみで暗所保管しております。ご質問等ありましたらお気軽にコメント下さいませ(ᴗˬᴗ)⁾⁾#楽天#楽天イーグルス#銀次#直筆サイン#フォトパネル
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