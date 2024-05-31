X5 ファントム 34インチ 2019年 Phantom カバー無し

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商品詳細
⚠️大幅な値引き要請、ご自身の知識補完を目的と思しき内容、真贋に関連した論拠の乏しい意味不明な問い合わせ類については、基本スルーさせて頂きます、ごめんなさい\u003c(__)\u003eまた、ご質問・ご購入前にはご面倒でも必ず説明とプロフィール欄をご一読下さい。⚠️説明通りの品が届きさえすれば、文句無しと言う方以外は、どうかくれぐれも超ご遠慮下さいますよう、心より切にお願い申し上げます。2019年モデル・ファントム・シリーズのX5です。34インチ。6枚目画像の赤○の箇所に小さな引っ掻き傷が有ります。ソール他にも細かい傷ありますが、結構綺麗です。保証書などありませんが、正真正銘の本物です。ほんの僅かでも不安を感じる方は購入はもちろん、質問コメント類もどうか超ご遠慮下さい。ウェイト：15g×2。グリップ：スーパーストローク・フラッツォへ変更済み(まだまだ使用頂けます)。ヘッドカバーなど付属品無し。バランス、重量など詳細スペックは器具がなく未計測の為わかりません。ホログラムもしっかり貼ってある日本仕様になります。【ご参考】S.Cameron製品紹介HPhttps://www.scottycameron.com/archives/putters/2019/phantom-x/phantom-x-5/説明しきれていない、僅かなダメージもあるかも知れません。細部が気になる方はくれぐれも超ご遠慮頂きたく存じます。お届け時間帯のご希望ある場合には、購入直後にメッセージにてお知らせ下さい(当方から確認はしません)。＊保管上の擦れ・汚れやニオイ(アロマ、お線香、煙草、獣、香草類、フレグランス、各家庭etc.)など、一瞥しても認識し難く、製品の機能を損なわない事柄に、度合いに関わらず気になさる神経過敏・潔癖症気味な方は、どうか何卒超ご遠慮下さい。梱包は雑です。・領収書類は用意出来ませんm(__)m・身勝手な理由によるキャンセルはお受け出来かねます。超慎重にお願い申し上げます
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