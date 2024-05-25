一閑張バック ランチバック ボストンバッグ

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♢サイズ約横37Cm、縦24Cm，まち12Cm(素人採寸です誤差があります)取っ手10cm✗7cm♢籐のランチバックに下張り2回全て手漉き和紙(ウダ紙)を使用♢表装用高級手漉き和紙を全面に貼りました。内側も同じ物を貼りました。♢着物(正絹)の柄を切り抜きデザインして貼りました。痛みやすい底部分には紫色の正絹を使いました！♢ニスも良い物を2度塗りしてますので、雨にも大丈夫です♢表も内もニスで仕上げてますので、防水です。1ヶ月以上かけて丁寧に作りました。他にはない、世界に1つだけの一点物です。なかなかカッコ良く出来たと思います。百貨店等の展示場では高値になりますが、身近に使っていただきたいので、安価にしています。どうかご検討下さい。バックとしてだけでなく、オブジェとしても良いと思います♪ご質問があればコメント下さい。また手作りですので、小さなシワや塗りむらなど神経質にこだわる方は購入をお控え下さい。子育て中のため22時以降のお問い合わせ等は翌日の午前中までにお返事させて頂きます。また土日は忙しいため発送が出来かねますので土日ご購入の方は月曜日の発送とさせて頂きます。ご理解頂けると幸いです(*ᴗ͈ˬᴗ͈)柄・デザイン···花柄